Lo sport è di casa a Zumaglia nel nome di Gigi Delpiano FOTO

Giornata dedicata allo sport quella trascorsa sabato a Zumaglia con l'obiettivo di mostrare alle nuove generazioni tutte le attività sportive presenti negli impianti di via delle Rimembranze, gestite dalla Polisportiva Vigliano. Grande la curiosità tra i presenti che hanno avuto la possibilità di assistere alle presentazioni delle diverse discipline: basket, calcio a 5, tennistavolo, tennis, pattinaggio, pallamano.

Molto sentito il Memorial Gigi Delpiano, dedicato al commissario, fondatore e primo presidente del Coni Biella, scomparso lo scorso anno all'età di 92 anni, così come il ringraziamento alla famiglia Delpiano per il prezioso operato del caro compianto (molto attivo nell’ambito sportivo e sociale) e la consegna della targa ricordo al Cavaliere Egidio Bruschi per la proficua attività di volontariato.

Presenti anche molti cittadini, autorità comunali e rappresentanti delle forze dell'ordine. “Ringraziamo la collaborazione con il Comune – spiegano dalla Polisportiva – e la promozione svolta nei giorni scorsi, insieme ai partecipanti dell'evento”.