Rigenerare il tappeto erboso dopo l’estate: i prodotti più adatti e i consigli di Vivai Scarlatta

Con l’arrivo dell’autunno, arriva anche il momento ideale per rigenerare il tappeto erboso della propria area verde. Dopo la lunga afa e secchezza estiva, settembre e ottobre sono i mesi più importanti in cui rinnovare e arieggiare il prato, non solo per ripristinarlo al suo splendore iniziale, ma anche per prepararlo alle temperature rigide dell’inverno. Una corretta rigenerazione del manto erboso fa sì che questo ritorni a essere “in salute” e omogeneo grazie alla trasemina e sostanze nutritive apportate.

Centro Piante Scarlatta, che opera nel settore dal 1924, ha ricercato attentamente sul mercato i migliori prodotti per rigenerare il proprio prato a bassissimo impatto ambientale, appoggiandosi a uno dei più grandi distributori in Italia di semi e concimi, Bottos (https://www.bottos1848.com/ ). “Le nuova tecnologie ci hanno permesso di ideare una serie di prodotti che vengono interamente utilizzati dal tappeto erboso – spiega Davide Scarlatta, il titolare – e che quindi non vengono dispersi nell’ambiente”. Per arrivare a questo risultato, sono stati sviluppati particolare concime a cessione programmata: i granuli all’interno sono rivestiti da una membrana biodegradabile che rilascia, gradualmente nel tempo, le sostanze nutritive ottimali per la crescita del tappeto erboso.

Il Centro Piante Scarlatta ha acquisito una specializzazione che gli permette di offrire migliori prodotti per una resa estetica perfetta, oltre a una consulenza mirata per ogni tipo di area, dalle piccole superfici al campo da calcio.

Scarlatta Piante



Via Milano 149, 13900 Biella Chiavazza

Tel: 015/33486

Mail: scarlattadavide@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/scarlattapiante