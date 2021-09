Tutte le novità della 56a edizione di Filo

Ha tutte le carte in regola per essere una fiera di successo la 56a edizione di Filo che si tiene il 29 e 30 settembre a MiCo – Milano Convention Centre (via Gattamelata 5, Milano).

Gli espositori italiani sono ritornati in linea con i livelli pre-pandemia e ritornano in fiera anche varie aziende straniere, in particolare da Belgio, Grecia, Egitto, Turchia, Francia, Svizzera, Giappone, Slovenia e Cina. È alto anche il numero dei visitatori pre-registrati. Alla 56a edizione di Filo si rivedono anche i buyer stranieri, grazie alla collaborazione con Ice-Agenzia, che ha permesso di realizzare una delegazione con buyer provenienti da Francia, Portogallo, Turchia, Slovenia, Svizzera, Regno Unito, Mozambico.

Sono tante le novità della 56a edizione di Filo. Si amplia lo spazio dedicato a FiloFlow, il progetto di sostenibilità di Filo, e alle aziende che vi partecipano. Ci sarà un’Area Tendenze riservata a queste aziende e un catalogo “FiloFlow” che si aggiunge a quello generale. Una novità assoluta è invece “Un Filo per la maglia”, un’area dedicata alla maglieria, per dare il giusto rilievo ai filati per maglieria, anche alla luce di richieste che vengono dal mercato.

In una logica di filiera, sono presenti alla 56a edizione di Filo anche due importanti produttori di fibre man made – Asahi Kasei e Lenzing – cui si affianca una fibra naturale - il lino - con CELC-Linen Dream Lab.

Molta attesa c’è pure per un’altra novità assoluta dell’edizione n. 56 di Filo: i “Dialoghi di Confronto” nella Networking Area: si tratta di brevi speech – alcuni più tecnici altri più “fashion” – che vedono protagonisti alcuni professionisti del settore di assoluto rilievo. Il programma è fitto (vedi riquadro).

Le parole di Paolo Monfermoso alla vigilia dell’apertura di Filo sono improntate a un ottimismo consapevole: “In primo luogo voglio sottolineare l’importanza e l’emozione di ritrovarci di nuovo a Filo, di poterci finalmente incontrare di persona. Qui il ringraziamento va soprattutto alle aziende espositrici che hanno riposto la loro fiducia in Filo e nella nostra capacità di organizzare una fiera in sicurezza, capace di attrarre un buon numero di visitatori pur in un periodo ancora pieno di incertezze, nonostante i miglioramenti rispetto allo scorso anno. A Filo troverete come sempre prodotti di altissima qualità realizzati da aziende d’eccellenza. Scoprirete anche molte novità, pensate e realizzate per offrire a espositori e visitatori sempre più ampie occasioni di business. A questo proposito, c’è un’ulteriore novità, decisamente importante e interessante per tutti gli operatori, nella quale crediamo molto e che sveleremo proprio il giorno dell’apertura di Filo, il 29 settembre. Per il momento posso solo dire che è stata accolta con grande favore delle aziende espositrici. Per saperne di più, vi aspetto a Filo!”.