La Madonna di Oropa ieri pomeriggio è tornata nella basilica vecchia FOTO

Era il 29 agosto 2021, in ritardo di un anno a causa della pandemia, quando il Santuario di Oropa ha celebrato la quinta secolare incoronazione della Madonna, apponendo una nuova corona sulla statua della Madonna Nera con il Bambino Gesù, conservata nell’antico Sacello eusebiano all’interno della Basilica antica. La festa non si è però conclusa con la cerimonia, ma è continuata per tutto il mese nella Basilica Superiore, per accogliere i fedeli che hanno voluto avvicinarsi a Lei per un intimo momento di preghiera. Ieri la Venerata Effige ha fatto ritorno nell'antico Sacello, dove per tutto settembre non sono mancati moltissimi scatti che hanno immortalato la sua mancanza.

Con il pellegrinaggio Diocesano, si è chiuso il periodo di venerazione della Madonna di Oropa incoronata nella Basilica Superiore. Durante la S. Messa, il Vescovo Monsignor Roberto Farinella, ha presentato la lettera pastorale che traccia le linee guida del nuovo anno diocesano che si apre alla luce della forte esperienza di fede vissuta durante l’Incoronazione della Sacra Effigie avvenuta domenica 29 agosto 2021.