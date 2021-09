Forum delle Città Creative Unesco di Biella apre al pubblico

Prenotazioni attraverso la piattaforma Eventbrite e sabato sera maxischermo al Palasport.

Mancano pochi giorni all’esordio del Forum delle Città Creative U di Biella e il comitato organizzatore ha definito gli appuntamenti che potranno essere seguiti in presenza anche dal pubblico. Per coloro che non figurano tra relatori o accreditati, ci sarà comunque l’occasione di poter seguire una serie di sessioni del Forum direttamente in sala. E’ sufficiente prenotarsi, scegliendo le sessioni disponibili, attraverso la piattaforma Eventbrite fino a esaurimento posti. Si potrà assistere alla mattinata di apertura (1 ottobre all’auditorium di Città Studi), il 2 ottobre nella doppia seduta (mattina e pomeriggio) al Teatro Sociale Villani e per l’esibizione dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini di Pesaro che proporrà “Il Barbiere di Siviglia” in versione smart sabato sera sarà allestito un maxischermo al Palasport di via Pajetta. Lo spettacolo sarà ripreso anche dalle telecamere di ReteBiella, sarà trasmesso in diretta sui canali 91 e 190 del digitale terrestre e in streaming attraverso le pagine Facebook di Rete Biella Tv e di Biella Città Creativa.

I link di collegamento dove prenotarsi:

1 OTTOBRE ore 9,30: AUDITORIUM CITTA STUDI “Formazione e sviluppo sostenibile "https://www.eventbrite.it/e/178644559687

2 OTTOBRE ore 10: TEATRO SOCIALE VILLANI “Montagna, Economia e Sviluppo sostenibile "https://www.eventbrite.it/e/178640808467

2 OTTOBRE ore14,30: TEATRO SOCIALE VILLANI “Distretto UNESCO Piemonte e Rigenerazione Urbana ”https://www.eventbrite.it/e/178642052187

2 OTTOBRE ore 21: PALASPORT VIA PAJETTA Maxischermo Orchestra Sinfonica G. Rossini di Pesarohttps://www.eventbrite.com/e/biglietti-forum-citta-creative-unesco-178649685017

N.B. Relatori e persone in possesso di accredito NON DEVONO prenotare via Eventbrite. L’ingresso nelle location sarà vincolato a presentazione di Green Pass + Documento d’identità.