Valsaar, la scarpa biellese eco-sostenibile alla rassegna Filo di Milano

Continua l’avventura del progetto Valsaar, la scarpa eco-sostenibile dal volto biellese, che sarà presente alla 56esima edizione della rassegna internazionale di filati e fibre “Filo”, il 29 e 30 settembre a Milano, al polo fieristico del Mico. L’idea di una sneaker ecologica prende forma nell’ottobre 2020, a seguito dell’alluvione che ha duramente colpito la Valle Elvo (Valsaar è infatti l’antico nome di questa vallata), per evolversi in un’iniziativa che trova nell’ambiente e nelle realtà locali la sua linfa vitale e ragion d’essere.

A dare il via al progetto sono stati i fratelli Stefano e Andrea Barbera, titolari della storica calzoleria Barbera Sandro e figli, che hanno deciso di coinvolgere altri dieci professionisti del settore: La Bürsch, Visible Lab, Iride s.r.l., il garden designer Fessia Filippo, RB Creative, M.E.T., Madiva Ecofuture e Fashion B.E.S.T. e Fondazione Pistoletto. Da questo connubio di esperienze e competenze prende forma l’identità e la struttura di una scarpa innovativa che è riuscita, nel corso di quest’ultimo anno, a conquistare il podio della moda mondiale venendo inserita da Vogue tra le otto eco-sneaker di tendenza. Anche Montecitorio non è rimasta indifferente al progetto e, nel mese di giugno, ha invitato gli ideatori per una conferenza di fronte alle maggiori agenzie di stampa italiane. Inoltre, il progetto ha vinto il premio “Maestro di Mestiere” promosso dalla Fondazione cassa di risparmio di Biella in collaborazione con l’associazione Fatti ad Arte.

Ben visibile, sull’etichetta nella parte frontale della scarpa, è presente il simbolo del terzo paradiso che esprime perfettamente la vision del progetto, grazie alla collaborazione tra Barbera e città dell’arte con Fashion B.E.S.T.: “Abbiamo riflettuto, il pianeta sta soffrendo e ognuno deve fare la propria parte per l’ambiente prima che sia troppo tardi” dice Andrea Barbera. Valsaar è adesso pronta a fare un ulteriore passo. Alla rassegna Filo verranno presentate, in collaborazione con la tintoria iride allo stand B02-B04, le due nuove colorazioni di ecosneaker, water resistent (resistente all’acqua) con trattamento FLUORO FREE, quindi sostenibile al 100%.

Altra grande novità sarà inoltre la presentazione delle nuove sciarpe in lana in collaborazione proprio con la tintoria iride. “Quello che vogliamo portare è un messaggio di sostenibilità e collaborazione territoriale – spiega Andrea Barbera – e parte del ricavato verrà donata per sostenere la Valle Cervo. Per ulteriori approfondimenti consultare il sito: https://valsaar.com/.