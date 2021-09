Posizionamento organico nei motori di ricerca: Cos'è e perché devi migliorarlo

Il posizionamento organico nei motori di ricerca è uno step importantissimo per qualunque business presente online. Se sei un imprenditore o un libero professionista, e ritieni opportuno sfruttare al meglio il tuo sito web, il modo migliore per farlo è attraverso una precisa strategia SEO, che riesca a migliorare in modo efficace la visibilità delle tue pagine web sui motori di ricerca.

Che cos'è il posizionamento organico nei motori di ricerca?

Proviamo a spiegarlo con un esempio legato al mondo dello sport, in particolare al calcio, facendo anche riferimento al concetto di indicizzazione.

Una squadra che si iscrive al campionato di Serie A corrisponde, a grandi linee, ad un sito web indicizzato. L’indicizzazione è un passaggio obbligato perché serve ai motori di ricerca a certificare l’esistenza di un sito web. Attraverso questo step, Google sa che esiste un sito web e lo inserisce all’interno del proprio indice o database.

L’iscrizione di un club ad una competizione è condizione necessaria ma non sufficiente per fare bella figura. Se sei il presidente di una squadra di calcio, saprai già che per raggiungere gli obiettivi prefissati dovrai costruire un team con dei giocatori ed un allenatore di qualità.

Durante questo lungo percorso, ti confronterai con altri avversari, alcuni riuscirai a batterli più facilmente mentre altri potrebbero metterti in difficoltà. Inoltre, dovrai essere sempre attento nella gestione societaria, pagando regolarmente gli stipendi a tutto lo staff, altrimenti rischierai una penalizzazione in classifica.

Il posizionamento organico funziona in modo molto simile. Dopo aver costruito ed indicizzato il tuo sito web, comincerai a competere con altri siti per ottenere posizioni di spessore nella classifica di Google, per quelle keyword cruciali per il tuo business.

L’unica vera differenza è che una competizione calcistica prevede un inizio ed una conclusione, con un vincitore finale. Il posizionamento sui motori di ricerca, invece, è una sorta di campionato sempre aperto.

Dunque, la posizione di ogni sito web nelle pagine dei risultati del motore di ricerca può mutare da un momento all’altro. Ciò può accadere a causa di modifiche all’algoritmo di Google o semplicemente perché, agli occhi del motore di ricerca, alcuni siti hanno attuato strategie in grado di soddisfare in modo più efficace l’intento di ricerca degli utenti.

Perché è importante il posizionamento organico per il tuo business

Se vendi palline da tennis, perché è importante che il tuo sito web raggiunga un buon posizionamento organico con la keyword “palline da tennis”? Beh, per il semplice motivo che se un utente digita tale parola chiave su Google, e il tuo sito compare tra i primissimi risultati, ha ottime chance di essere cliccato e visitato (e magari di generare una vendita).

Attenzione, però. A livello di business, non si tratta di un mero discorso di posizionamento. Spesso, infatti, chi fa SEO ha il problema di non riuscire a quantificare realmente i risultati reali ottenuti. Per la serie: ok, hai raggiunto un buon posizionamento con la keyword “palline da tennis” ma tutto ciò quali risultati ti sta portando? Se hai un e-commerce e vendi palline da tennis, le tue vendite online stanno aumentando?

Fare SEO giusto per la mera consolazione di vantarsi di un posizionamento prestigioso serve a poco. Vale la pena creare una strategia efficace di posizionamento organico, solo se finalizzata al miglioramento dei risultati di business. In poche parole, ed in termini concreti, la SEO è efficace se e soltanto se ti aiuta a vendere di più i tuoi prodotti/servizi.

L’unico modo per fare SEO nella maniera giusta è creare contenuti che siano sempre in grado di soddisfare l’intento di ricerca del pubblico. Insomma, con le tue pagine devi dare agli utenti ciò che in quel momento stanno realmente cercando.

Certamente, tutto ciò che ruota attorno al concetto di SEO richiede abnegazione, studio e conoscenza di tutti quei fattori che, possono condizionare sia in positivo che il negativo, il posizionamento nei motori di ricerca di una pagina web.

Pertanto si evince subito come al giorno d’oggi, non sia sufficiente solamente realizzare e gestire dei bellissimi siti web , ma questi devono essere supportati da una efficace strategia di marketing, nella quale ovviamente non può non rientrarci la SEO.

Analizziamo ora i cosiddetti fattori di ranking che ora andremo a descrivere brevemente.

Ottenere e migliorare il posizionamento: il concetto di ranking

Nella SEO, il ranking si riferisce alla posizione del tuo sito nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (SERP). Essere classificato al primo posto significa che quando le persone cercano un determinato termine, la tua pagina web è il primo risultato (escludendo gli annunci a pagamento).

Non spaventarti ma è giusto che tu sappia che all’interno dell’algoritmo di Google sono presenti oltre 200 fattori di ranking. Questo vuol dire che il motore di ricerca al mondo tiene conto di più di 200 elementi quando si tratta di determinare il posizionamento in SERP dei siti web.

Il complesso mondo degli algoritmi dei motori di ricerca funziona grossomodo così: i robot di Google (spider) scansionano continuamente il web, cioè visitano pagine. Successivamente, provvedono ad aggiungere le pagine ottimizzate e scansionabili all’interno dell’indice di Google, per poi catalogarle.

Terzo passaggio: quando le persone fanno ricerche su Google, il motore di ricerca mostra quelli che considera i risultati più pertinenti in base ai termini di ricerca inseriti dagli utenti.

Per lo scopo di questo articolo, appare controproducente descrivere singolarmente gli oltre 200 fattori di ranking di Google. Ci limiteremo ad accennare e ad introdurre brevemente solo i fattori di posizionamento più importanti, che sono:

Sicurezza e accessibilità del sito;

Velocità delle pagine;

Ottimizzazione per i dispositivi mobile;

Anzianità del dominio;

Contenuti ottimizzati;

Link;

Ottimizzazione della user experience;

Segnali social;

Informazioni corrette e veritiere sul tuo business

Periodicamente, Google effettua degli aggiornamenti al proprio algoritmo. Alcuni sono di lieve entità, altri sono di maggiore impatto e possono ribaltare in modo considerevole il posizionamento dei siti sui motori di ricerca.

Infatti, quando Google aggiorna l’algoritmo finisce sostanzialmente per ridefinire anche i fattori di ranking, aggiungendone altri o semplicemente assegnando una rilevanza maggiore ad un fattore rispetto ad un altro.

Uno degli aggiornamenti algoritmici di grande spessore verificatosi negli ultimi anni è il cosiddetto Medic Update del 2018. Attraverso questo update, Google ha voluto mettere al centro i concetti di esperienza, autorevolezza e fiducia, contrassegnandoli con l’acronimo E-A-T (Experience, Authority, Trust).

Google si è reso conto che la maggior parte degli utenti accede alla propria piattaforma praticamente per tutto. Ciò significa che la vita degli utenti potrebbe essere seriamente compromessa se compaiono risultati sbagliati, specie in settori che trattano argomenti delicati come siti medici o portali di pianificazione finanziaria. Google ha etichettato tali siti con l’acronimo YMYL (Your Money, Your Life).

Quando qualcuno si rivolge a Google per informazioni che potrebbero avere conseguenze nel mondo reale, il motore di ricerca vuole essere sicuro di fornire ai propri utenti le informazioni più accurate possibili.

Quindi, invece di concentrarsi esclusivamente su ciò che dice la pagina di un sito, Google ora cerca di capire anche chi lo sta dicendo, soprattutto per i siti YMYL.

Ciò significa analizzare per ogni categoria aspetti come:

Competenza: l'autore del contenuto ha le competenze e le conoscenze necessarie nel proprio campo?

Autorità: questa è la fonte migliore per rispondere alla domanda dell’utente o ci sono fonti più autorevoli nel settore?

Affidabilità: l'autore è in grado di presentare onestamente e in modo imparziale le tematiche che affronta?

Conoscere i fattori di ranking è, dunque, molto importante per qualunque progetto di business preveda strategie di posizionamento sui motori di ricerca. Altrettanto considerevole è seguire blog e news di settore, così da essere costantemente aggiornati su eventuali novità algoritmiche che potrebbero causare scossoni nel posizionamento organico dei siti.