L’Autorità d’Ambito 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” cerca un revisore dei conti unico

La durata dell’incarico potrà subire ridefinizioni in concomitanza di condizioni e/o normative eventualmente intervenute che incidano sulla continuità dell’Ente. Il compenso annuo del Revisore, è stato stabilito dall’Ufficio di Presidenza riunitosi in data 21/09/2021 pari ad € 6.000,00 al netto degli oneri di legge (IVA e contributi previdenziali) e dei rimborsi delle spese di viaggio eventualmente sostenute per lo svolgimento dell’incarico, ove spettanti, ed è stato determinato utilizzando come parametro di riferimento il limite massimo previsto per i comuni con fascia demografica da 3.000 a 4.999 abitanti, ai sensi del Decreto interministeriale del 21/12/2018.

Tra i requisiti ci sono l'iscrizione al Registro dei Revisori Legali e/o all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (Sezione A) e la comprovata esperienza professionale maturata nell’ambito della revisione contabile presso Enti Pubblici.

Le candidature dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 ottobre 2021.