FiloFlow, la sostenibilità al centro di Filo 2021

Cresce FiloFlow, il progetto di sostenibilità di Filo, lanciato ormai da qualche anno in aumento costantemente infatti il numero delle aziende espositrici La 56a edizione di Filo conferma la centralità che il tema della sostenibilità ha acquistato per il sistema tessile.

Il progetto FiloFlow avrà perciò una visibilità ancora maggiore rispetto al passato: sarà infatti il focus centrale della nuova Area Sostenibilità, che accoglie una specifica area tendenze delle aziende FiloFlow. A FiloFlow aderisce ormai la quasi totalità delle aziende espositrici. E alle ragioni del successo contribuisce anche l’impostazione che Filo ha voluto dare al progetto: l’obiettivo è infatti valorizzare le produzioni realizzate secondo criteri e processi sostenibili sotto il profilo ambientale ed etico.

Il tutto in un’ottica di filiera, il solo modo per arrivare a un prodotto finito realmente tracciabile e sostenibile. Infatti, come già accade da qualche anno, alla 56a edizione di Filo sono presenti anche le tintorie, che presentano le loro soluzioni per prodotti tessili ambientalmente responsabili.