Crisi zootecnia da carne, gli allevatori al tavolo regionale

Al tavolo regionale sulla zootecnia da carne, convocato venerdì 24 settembre dalla Regione Piemonte a seguito della crisi che sta attraversando il comparto in particolare per la carne di Razza Piemontese, l’assessore all’Agricoltura e Cibo ha accolto i rappresentanti dalle associazioni degli allevatori con le proprie istanze.

Durante l'incontro sono state proposte azioni specifiche a sostegno del comparto, anche all’interno degli ecoschemi della Pac, Politica agricola comune.

La Regione Piemonte tra le varie azioni prevede di sviluppare un piano di promozione e valorizzazione per incentivare il consumo del prodotto made in Piemonte, con una difesa dei prezzi e di sostenere quindi anche l'inserimento della carne piemontese all'interno della ristorazione collettiva, alla quale ci si vuole rivolgere sempre di più per il consumo di prodotti piemontesi.