A Gli Orsi vinci la mobilità elettrica

Al Centro Commerciale Gli Orsi di Biella per tutto il mese di ottobre sarà possibile vincere veicoli a mobilità elettrica! Partecipando al nuovo concorso, i visitatori dello shopping center potranno portarsi a casa tanti buoni spesa da utilizzare presso tutte le attività commerciali de Gli Orsi, utilizzabili dal giorno della vincita fino al 14 novembre 2021 incluso.

Ma non solo! Tutti i giocatori potranno poi avere accesso alla SUPER ESTRAZIONE FINALE che si terrà entro il 10 novembre, in cui verranno assegnati i seguenti premi: Fiat 500 elettrica, Bicicletta elettrica e Monopattino elettrico. Dal 1 al 31 ottobre, i clienti che vorranno partecipare al concorso potranno giocare in autonomia tutti i giorni, dalle ore 10 alle 20, presso uno dei tre totem promotici allocati nella galleria del Centro Commerciale, con le seguenti modalità: Effettuare almeno 2 acquisti in negozi diversi (l’ipermercato, ristorazione, bar o negozi); recarsi presso la postazione del concorso, in uno dei 3 totem promotici il giorno stesso; registrare i dati anagrafici e gli scontrini utilizzando il lettore automatico del totem; effettuare subito le giocate (1 per ogni 20 € con max 4 scontrini cumulabili): In caso di vincita il totem promotico emetterà un coupon stampato con la descrizione del premio.

I premi vinti si potranno ritirare nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle ore 10,00 alle ore 20,00, entro il 31 ottobre 2021, presentando alle hostess presso l’area allestita il coupon emesso dal totem. Per maggiori informazioni consultare il regolamento sul sito www.gliorsi.it Tramite questa iniziativa, il centro commerciale Gli Orsi conferma il suo impegno a tutela dell’ambiente, contribuendo a diffondere l’utilizzo di veicoli a mobilità sostenibile e a ridurre quindi l’emissione di gas serra e altri agenti inquinanti.