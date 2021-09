A Fratelli Piacenza, il Premio Leonardo Impresa Storica

Tra i riconoscimenti consegnati nella giornata c'è stato anche il Premio Leonardo Impresa Storica, assegnato a Fratelli Piacenza, ritirato dal presidente Guido Piacenza.

Gli altri premi assegnato sono stati il Premio Leonardo 2019 che è stato conferito a Illycaffè, i Premi Leonardo Qualità Italia 2019 consegnati ad Allegrini, Avio, Fabbri 1905 e Flou e il Premio Leonardo International 2019, che è stato conferito a Beda Bolzenius, Presidente e AD Marelli. Anche quest’anno il Comitato Leonardo, in collaborazione con il MISE e l’Agenzia ICE, ha assegnato il Premio Leonardo Start Up ad una realtà ad alto tasso di innovazione: Bioscience Genomics (Founder Giuseppe Mucci). Novità di quest’anno, infine, il Premio Leonardo Speciale 2021, conferito all’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive IRCCS “Lazzaro Spallanzani” di Roma.

Come ogni anno, la Cerimonia è stata anche l’occasione per consegnare i Premi di Laurea, finanziati da imprenditori soci del Comitato Leonardo, iniziativa che da 22 anni premia le migliori tesi sull’eccellenza del Made in Italy.