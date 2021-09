Dante 700 a Valdilana, ecco il programma degli eventi: si richiede mascherina e Green Pass

Per DANTE 700, 1321-2021, ecco gli eventi promossi dall’Associazione Musicale Euphòria, La Finestra sull’Arte e dall’amministrazione comunale di Valdilana, con la partecipazione del DOCBI-Centro Studi Biellesi, l’Istituto Alberghiero di Mosso e le Associazioni culturali “Il Prisma” e “Atelier”, sabato 2 ottobre, alle 21, presso la Sala Biagi di Valle Mosso, Valdilana, sarà presentato “Le leggi son, ma chi pon mano ad esse?” (Purgatorio XVI Canto): vocazioni celesti e ambizioni terrene nella Divina Commedia. Libero arbitrio, corruzione umana e rapporto tra potere temporale e spirituale, ad opera di Fulvio Conti, laureato in Lettere Classiche. Già docente, poi Preside di vari Istituti scolastici. Ha pubblicato nel “Bollettino Storico Vercellese” numerosi articoli d’arte, letteratura e storia. Con UPBeduca-Università Popolare Biellese, ha realizzato testi sul territorio biellese e diffonde la Cultura Classica tra gruppi di appassionati.

Poi “Concerto per Dante”, in pianoforte a cura di Edoardo Luisolo, giovane pianista biellese, diplomato in pianoforte e laureato al biennio specialistico con il massimo dei voti e la lode. Ha studiato all'accademia musicale Paderewski di Poznan in Polonia, con Alicja Kledzik, ed è stato selezionato per suonare composizioni originali degli allievi durante il festival primaverile del conservatorio. Ha già al suo attivo numerosi concerti. Ingresso gratuito. Si consiglia la prenotazione: 3475736128, 3488046036. Ingresso consentito solo nel rispetto delle norme anti Covid in atto (mascherina, green pass).