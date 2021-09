Tragico incidente a Settimo Vittone, dove un uomo è morto ieri pomeriggio in un incidente stradale. Secondo i primi accertamenti l'automobilista era alla guida della sua vettura quando ha perso il controllo del mezzo, precipitando in un dirupo per 25 metri sulla strada per la frazione Trovinasse.

Purtroppo per il conducente non c'è stato nulla da fare ed è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Ivrea e Biella: non risultano coinvolti altri mezzi.