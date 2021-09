Puliamo il Mondo a Gaglianico, donate ad alunni e insegnanti borracce in acciaio

Si è svolta la giornata di Puliamo il Mondo a Gaglianico venerdì scorso presso le scuole del paese: il sindaco Paolo Maggia, insieme al dirigente scolastico Lorenzo Zampieri e al consigliere comunale Paolo Sirio, ha visitato tutte le classi delle Scuole Infanzia, Primaria, Primaria di secondo grado spiegando l’importanza della raccolta differenziata e della salvaguardia dell’ambiente; inoltre grazie all’idea di Paolo Sirio sono state donate ad ogni alunno e ai professori delle borracce in acciaio finalizzate alla riduzione del consumo di plastica.

“Sono stato molto soddisfatto per la partecipazione dei nostri giovani all’iniziativa - afferma il sindaco Paolo Maggia - Tutti hanno partecipato attivamente con passione dimostrando una grande sensibilità nei riguardi della natura e dell’ambiente; sicuramente questo è un punto di partenza importante per un paese che è già molto avanti dal punto di vista della tutela ambientale con punte di eccellenza come la raccolta differenziata che supera l'80% e che punta sempre più ad un’eccellenza nel campo della sostenibilità puntando alla qualità della vita dei propri cittadini”.