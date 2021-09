Biella: dopo il lockdown tornano “Festa dei nonni” e ginnastica

Torna la “Festa dei nonni” e tornano anche i corsi di ginnastica dolce. L’assessorato alle Politiche sociali della Città di Biella riparte con le attività rivolte alla terza, dopo lo stop forzato a causa dei lockdown e del Coronavirus. Durante il periodo del Covid gli anziani sono stati coloro che più hanno risentito della solitudine che si è creata attorno, lontananza da parenti e amici, impossibilità di trovarsi, stop alle attività. Ora ci sono in agenda due novità.

Venerdì 1 ottobre, dalle 15 alle 18, il centro incontro anziani di via Delleani 34 ospita le celebrazioni per la “Festa dei Nonni” con giochi, animazione nel rispetto delle norme anti-Covid, premi, piccola merenda ed elezioni di miss e mister Over. L’ingresso è riservato ai residenti nella Città di Biella, di età pari o superiore ai 60 anni, in possesso di Green Pass nei limiti della capienza consentita. Il Comune di Biella, in collaborazione con l’associazione sportiva “Sinsport 2000 A.s.d.”, affiliata CSEN, organizza poi il recupero dei corsi di ginnastica dolce dal 18 ottobre al 23 dicembre 2021 per i partecipanti che erano iscritti ai corsi nel periodo novembre 2019-maggio 2020. I corsi si svolgeranno presso la sede del Centro Anziani di via Delleani 34, nei giorni ed orari indicati nell’avviso pubblicato sul portale del Comune di Biella www.comune.biella.it.

Spiega l’assessore alle Politiche sociali Isabella Scaramuzzi: “La volontà della nostra amministrazione è quella, nel rispetto delle norme comunque ancora vigenti, di riprendere piano piano le attività di socializzazione per far sì che possa riprendere l'abitudine di trascorrere alcune ore in compagnia. Riprendiamo la ginnastica dolce per coloro che non avevano potuto terminare il corso che si era dovuto sospendere a marzo 2020. Da gennaio partiranno nuovi corsi che stiamo iniziando ad organizzare. La prima iniziativa è invece prevista in concomitanza con la "Festa dei Nonni", per iniziare a ricreare quella socializzazione e condivisione di momenti pomeridiani in compagnia”. Per quanto riguarda l’organizzazione dei Centri incontro anziani l’assessore Scaramuzzi aggiunge: “Ha già riaperto, sempre rispettando le norme ed i regolamenti vigenti, il Centro Incontro di via Ivrea al Vernato. Pian piano, non appena si saranno appena riorganizzati i comitati di gestione, riapriranno anche gli altri”.