Abio a fianco dei bambini in ospedale anche a Biella FOTO

Lo stand in via Italia con i volontari

Dopo un anno di pausa per il Covid, sabato è tornata a Biella la Giornata Nazionale Abio, e i volontari di Biella hanno messo uno stand in via Italia, davanti alla Trinità. In tutto oltre 300 i cestini di pere, simbolo della giornata, venduti per aiutare i bambini in ospedale per mano dei preziosi volontari.

<E' stata una giornata bellissima, con tante soddisfazioni – racconta Elena Condelli, referente Abio Biella - . Dobbiamo dire grazie a tutte le persone che sono venute al nostro stand, non ce ne aspettavamo nemmeno così tante. Tanti amici, tanti sostenitori, tante persone che nonostante il Covid non ci hanno dimenticato. L'anno passato la giornata nazionale si poteva fare solo online e non l'abbiamo fatta perché Biella è una piccola realtà per queste cose. Ma sabato ci hanno ripagato di tutto. Il caffè vicino ci ha addirittura offerto la colazione. E' stata davvero un'accoglienza stupenda per noi volontari, grazie di tutto>.

In tutti questi mesi in cui l'ingresso dell'ospedale è strettamente limitato, Abio è comunque sempre rimasto a fianco dei bambini. <Abbiamo portato sempre dei cestini, dei ricordini per i bimbi – conclude la referente - , ma speriamo che per Natale ci lascino entrare. Ci manca il reparto di pediatria, è bello incontrare i bambini>.