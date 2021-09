Sono online i laboratori di bellezza gratuiti dedicati alle donne in trattamento oncologico

Dal 2007 La forza e il sorriso Onlus organizza in tutta Italia laboratori di bellezza gratuiti per aiutare le donne che affrontano il cancro a rivedersi belle e a ritrovare autostima e fiducia in se stesse, attraverso la cura della propria immagine. L’iniziativa, patrocinata da Cosmetica Italia, l’associazione nazionale delle imprese cosmetiche, e sostenuta da 28 aziende del settore, è diffusa in 56 strutture ospitanti su tutto il territorio nazionale.

Tra queste anche il Fondo Edo Tempia che dal 2009 ha coinvolto più di 340 partecipanti durante i 70 laboratori di bellezza organizzati nella sede di Biella. A causa dell’emergenza sanitaria, nel 2020 è stato necessario sospendere l’attività dei laboratori in presenza, ma, per continuare a stare vicino alle donne in trattamento oncologico, La forza e il sorriso ha implementato un nuovo programma di incontri on-line, che oggi è stato ufficialmente inaugurato anche a Biella.

«La pandemia ha profondamente trasformato le nostre abitudini – commenta Anna Segatti, presidente de La forza e il sorriso Onlus –, anche quelle legate al benessere della persona. Durante i mesi dell’emergenza, anche la nostra iniziativa ha subito un inevitabile stop. Non si sono fermate, tuttavia, le segnalazioni di donne che chiedevano di poter, in qualche modo, accedere al nostro servizio per avere un momento da dedicare alla cura di sé e anche allo svago. Per chi affronta il cancro, l’impatto della pandemia è stato ancora più pesante e ancora oggi non abbiamo potuto riprendere in presenza e in modo continuativo il nostro progetto presso tutti gli enti ospitanti in Italia. Per non interrompere il nostro contatto con le donne in cura e continuare a diffondere i benefici dell’iniziativa, abbiamo deciso di organizzare piccoli laboratori da 2-3 persone in videoconferenza. Anche Fondo Edo Tempia ha voluto aderire al nuovo format confermando il forte senso di responsabilità e di collaborazione che ci unisce, con l’obiettivo comune di offrire alla popolazione femminile colpita da tumore uno strumento in più per riconquistare il proprio benessere in un clima familiare e positivo».

«La nostra associazione ha un principio fondamentale fin dalla sua nascita, quarant’anni fa: si cura la persona e non solo la malattia – dice Anna Rivetti, vicepresidente del Fondo Edo Tempia e referente dell’iniziativa -. È esattamente quello che avviene con “La forza e il sorriso” che offre alle partecipanti qualcosa di semplice ma di estremamente prezioso: un momento di serenità e di cura di se stesse. Siamo felici di essere partner sul territorio: ci ripaga la gioia che leggiamo negli occhi di chi partecipa ai laboratori, la stessa che speriamo di rivedere anche nella nuova versione “in remoto”».

I laboratori nella loro versione classica prevedono un gruppo di 4-6 donne, che si riunisce per circa due ore insieme a un beauty coach per imparare utili accorgimenti e consigli pratici per mascherare gli effetti secondari delle terapie oncologiche, tramite la cura della pelle e l’applicazione del make-up. Il tutto con il supporto di uno psicoterapeuta, che segue l’incontro e supporta le partecipanti in caso di necessità. Un’iniziativa apprezzata e partecipata, ma difficile da portare avanti in presenza nel contesto dell’emergenza che da ormai un anno sta colpendo l’intera popolazione mondiale.

Grazie al nuovo format online, che ricalca in toto quello in presenza, ma consente alle partecipanti di collegarsi al laboratorio direttamente da casa, in videoconferenza, l’attività a favore della popolazione femminile colpita da tumore può proseguire in sicurezza anche nell’ambito delle misure di contenimento della pandemia. Anche in questa nuova modalità, ad ogni partecipante viene donata una beauty bag ricca di prodotti cosmetici, offerti dalle aziende sostenitrici della Onlus, per seguire il laboratorio e per continuare a prendersi cura di sé in modo autonomo anche dopo. Per conoscere le prossime date e partecipare ai laboratori di bellezza basta contattare la segreteria del Fondo Edo Tempia, a disposizione dalle 8,30 alle 18 dei giorni feriali al numero 015.351830.