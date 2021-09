LILT for Women, ecco la Campagna del Nastro Rosa: uniti nella lotta contro il tumore della mammella

Ad ottobre torna il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno con LILT for Women - Campagna Nastro Rosa, l’iniziativa dedicata alle donne per informarle e sensibilizzarle verso questo tema. Con circa 55.000 nuove diagnosi stimate nel 2020 (il 30,3% di tutti i tumori femminili), nelle donne il tumore della mammella è ancora la neoplasia più frequente in tutte le classi di età, seppure con percentuali diverse: dal 41% nelle giovani sotto i 50 anni al 22% nelle donne di 70 o più anni.

In Europa, negli Stati Uniti e in altri Paesi occidentali, circa il 40% dei nuovi casi di tumore e il 50% delle morti per tumore sono causate da fattori di rischio prevenibili: mangiare sano, mantenere il giusto peso corporeo, fare regolarmente attività fisica e moderare il consumo di bevande alcoliche può ridurre fino al 30% il rischio di ammalarsi di tumore (Fonte: I numeri del cancro in Italia 2020). Oggi in Italia, grazie allo screening e ad una aumentata consapevolezza delle donne, la maggior parte dei tumori maligni mammari è diagnosticata in fase iniziale, quando il trattamento chirurgico può essere conservativo e la terapia adottata più efficace, permettendo di ottenere una sopravvivenza a 5 anni dell’87%, una delle più alte registrate in Europa.

“Purtroppo l’emergenza Covid-19 - sottolinea il Dott. Mauro Valentini, presidente di LILT Biella - ha contribuito a influenzare negativamente questo trend: durante il periodo del lockdown, infatti, sono state sospese le attività di screening, le visite, gli accertamenti diagnostici e sono stati posticipati il 99% degli interventi per tumori alla mammella (Dati SICO - Società Italiana di Chirurgia Oncologica). Un grave danno che comporterà, nei prossimi anni, un incremento della mortalità vanificando in parte i benefici effetti della prevenzione che, nei suoi tre aspetti - promozione dei corretti stili di vita, diagnosi precoce e riabilitazione - incarna la mission di LILT Biella.”

Per questo il messaggio che l’Associazione vuole trasmettere in occasione di LILT for Women - Campagna Nastro Rosa è “NON ASPETTARE” e, sull’esempio di altre iniziative simili già attivate sul territorio nazionale e a livello locale, ha deciso di sottolineare la sua presenza a fianco delle donne biellesi con un progetto che coinvolgerà i comuni della Provincia e che li impegnerà nell’installazione di una Panchina Rosa come simbolo della lotta contro il tumore della mammella. Oltre all’illuminazione dei monumenti in rosa, Comuni e Proloco sono stati chiamati infatti a dipingere di rosa una panchina e posizionarla in un luogo simbolico sul proprio territorio in modo da creare un luogo dedicato alle donne nel quale possano trovarsi, chiacchierare e condividere le proprie esperienze; le volontarie di LILT Biella saranno disponibili proprio nei pressi di alcune Panchine Rosa per incontrare le donne e consegnare a ognuna di loro l’opuscolo prodotto dalla Sede Centrale di LILT con le informazioni principali su come fare prevenzione. Preziosi nel sensibilizzare e informare le donne saranno anche i medici di medicina generale e i farmacisti. Questi ultimi inoltre, insieme a numerose panetterie, pasticcerie e negozi alimentari della Provincia esporranno per tutto il mese la cassettina del Resto Solidale, attraverso cui la clientela potrà effettuare una donazione a LILT Biella e sostenere la prevenzione del tumore al seno.

Un’iniziativa è stata pensata anche per le aziende che nei mesi di ottobre e novembre potranno regalare a dipendenti e collaboratori i blocchetti di Post-it colorati rosa e azzurro per ricordare loro l’importanza di fare prevenzione. I blocchetti saranno disponibili anche sul sito donazioni.liltbiella.it e a Spazio LILT. Per LILT Biella LILT for Women - Campagna Nastro Rosa si concluderà con la serata evento LILT For Biella organizzata per il giorno 5 novembre alle ore 20.30 presso il Teatro Sociale Villani.

“Dopo aver dovuto rinunciare all’edizione del 2020 - conclude il Dott. Mauro Valentini - torniamo al Teatro Sociale per celebrare il mese in rosa. Nonostante il periodo di chiusura, nel 2020 sono state 840 (119 visite senologiche e 721 ecografie alla mammella) gli accessi per la prevenzione del tumore al seno effettuate a Spazio LILT, segno che le donne, anche le più giovani, sono sempre più attente e sensibili alla prevenzione di questa patologia tumorale e con l’iniziativa delle Panchine Rosa vogliamo far sentire loro la nostra vicinanza e il nostro supporto. LILT For Biella sarà una bellissima occasione per ritrovare tanti amici di LILT Biella e vivere una piacevole serata.”

Per prenotare una visita di prevenzione e avere tutte le informazioni relative alle iniziative della LILT for Women - Campagna Nastro Rosa è possibile visitare il sito www.liltbiella.it oppure contattare LILT Biella al numero 0158352111.