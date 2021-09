E' rivoluzione orari bus con i doppi turni del Liceo Sella

In altri istituti, in altre provincie anche piemontesi, in particolare a seguito dell'emergenza si era optato per i doppi turni. A Biella la soluzione fino a oggi non era ancora stata adottata, ma a portare la novità anche qui è stata la situazione particolare del Liceo Sella chiuso per la presenza di amianto. Da mercoledì per permettere a tutti gli allievi di fare lezione in classe e dire basta alla <Dad> sono state infatti attivate le lezioni sia al mattino che al pomeriggio, con il conseguente sconvolgimento di orari e organizzazione del servizio bus che non riesce però a coprire tutte le richieste.

<Purtroppo siamo tutti in una situazione di emergenza – spiega il presidente Atap Vincenzo Ferraris – e in meno di una settimana ci è stato chiesto di organizzare turni in ingresso e in uscita al mattino e al pomeriggio, per le classi del Liceo dislocate in diversi spazi a Città Studi. Prima di farlo è stato sottoposto un questionario alle famiglie per chiedere le loro esigenze, che però non riusciamo a soddisfare tutte>. Con la riorganizzazione i bus percorrono 1.027 chilometri in più a settimana. <Sono parecchi – conclude il presidente – e dovendo fare i conti anche con i riposi degli autisti per via contrattuale purtroppo qualche tratta con completamente servita c'è. Faremo ancora qualche aggiustamento se è possibile, ma è davvero complesso>.