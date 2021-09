Cossato, all'asta palazzo ex Enel: Comune se lo aggiudica. Moggio: “Grossa opportunità di rilancio”

Nei giorni scorsi, il comune di Cossato ha partecipato all'asta fallimentare e si è aggiudicato l'immobile, denominato “ex Enel”, situato in via Mercato 9. “Siamo molto soddisfatti – commenta il sindaco Enrico Moggio – Senza alcun partecipante, abbiamo acquisito l'immobile al prezzo base di 44mila euro, più oneri. L'intera operazione rappresenta una grossa opportunità di rilancio dell'intera area, con l'obiettivo di riqualificare, dare slancio e rivitalizzare sotto l'aspetto socioeconomico questa zona di Cossato”.

Come anticipato in un precedente articolo (leggi qui), l'intero consiglio comunale ha accolto favorevolmente l'intervento del Comune, dando il proprio voto favorevole all'acquisizione della palazzina. “Ci sono diverse ipotesi sul tavolo per capire come utilizzare questi spazi – afferma Moggio - Come già ribadito in precedenza, prenderemo in esame ogni proposta che verrà sottoposta alla nostra attenzione coinvolgendo tutti coloro che hanno mostrato interesse nei confronti di questa operazione di crescita”.

Sulle prossime mosse, il primo cittadino è chiaro: “Lo stabile versa attualmente in stato di abbandono e degrado. Non appena avremo piena disponibilità dell'immobile potremo iniziare gli interventi di pulizia e riqualificazione dell'area. Inoltre, per sbrigare tutte le pratiche burocratiche, sarà necessario attendere ancora qualche settimana”.