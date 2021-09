Candelo, ripartito in sicurezza e con nuove attività il Centro Diurno "Tut'l dì"

Dal 6 settembre è ripartito in sicurezza e con nuove attività il servizio di Centro Diurno "Tut'l dì" di Candelo. Il centro accoglie persone anziane parzialmente non autosufficienti ed offre accoglienza e assistenza in un ambiente familiare, propone momenti di socializzazione, svago e motricità guidata, nel totale rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione alla diffusione del Covid-19. L'orario di apertura sarà inizialmente di tre giorni a settimana – lunedì, mercoledì e venerdì – dalle 9 alle 17.

“La riapertura di Tut’l dì rappresenta un nuovo inizio per il territorio di Candelo. – ha dichiarato Gianfranca Gariazzo, referente del Servizio - Nel corso dei prossimi mesi proporremo iniziative aperte alla cittadinanza, per ripartire insieme agli ospiti ed alle famiglie, dando vita a nuovi momenti di partecipazione e consolidando le precedenti attività, che hanno avuto riscontri positivi e apprezzamenti da parte degli anziani ospiti”.

Il Centro Diurno Integrato ''Tut'l dì'' di Candelo è gestito dalla Cooperativa Animazione Valdocco in concessione di servizio con il Consorzio Socio Assistenziale I.R.I.S. di Biella e offre accoglienza e assistenza tutelando la salute e il benessere delle persone anziane, ma anche momenti di socializzazione e animazione, assistenza infermieristica e cura della persona, assistenza durante il pranzo, è anche dotato di una palestra per lo svolgimento di attività di ginnastica dolce e mobilizzazione.

Commenta l’assessore alle Politiche Sociali Selena Minuzzo: “Siamo orgogliosi di avere un Centro Diurno Integrato a Candelo e siamo disponibili a condividere le iniziative promosse rivolte alla cittadinanza candelese. E’ un servizio molto utile e apprezzato e tutte le attività sono svolte da un’équipe di operatori qualificati, che quotidianamente intervengono rispondendo in modo adeguato alle esigenze degli ospiti”.