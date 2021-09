Per La Scuderia biellese rally & co il secondo posto nella coppa scuderie di campionato italiano

Una gara da incorniciare per La Scuderia biellese rally & co che ottiene il secondo posto nella coppa scuderie di campionato italiano. Si è Infatti disputata la 33esima edizione del rally storico isola d' Elba gara valida sia per il campionato europeo che per il campionato italiano rally autostoriche. Terza posizione assoluta e seconda di raggruppamento per gli inossidabili Marco Bertinotti e Andrea Rondi che a bordo della loro Porsche 911 hanno lottato tutta la gara per le prime cinque posizioni tirando i remi in barca sul finale per mantenere la posizione, dice 'il Berti": " una gara senza nessun problema per noi, come nella tradizione del rally Elba difficile e con asfalto scivoloso a causa del quale abbiamo giocato alcuni jolly fortunatamente non uscendo di strada. Sul finale della gara visto i problemi di quelli davanti a noi abbiamo agguantato la terza posizione ma tirato i remi in barca per portare a casa il secondo posto di raggruppamento importantissimo per il campionato che attualmente ci vede in testa, proprio per questo saremo al via in Sardegna nell'ultima gara di campionato italiano".

Vittoria di classe 2000 e di gruppo 2 nel secondo raggruppamento e nono posto assoluto di campionato italiano per Dino Vicario e Fausto Bondesan sulla Ford Escort RS 2000, una gara costante con una vettura sempre più affidabile curata come sempre dalla avancar.Quarti di classe 2000 nel terzo raggruppamento e 30° assoluti con la chicca di un 20° tempo assoluto nell'ultima prova speciale per Enzo Borini e Aldo Gentile che sulla Opel Ascona hanno fatto una gara sempre in crescendo, una grande soddisfazione per loro. Sulla Ford Escort RS 2000 all'arrivo in 34°posizione assoluta e quinti di classe 2000 nel raggruppamento 3 Pierluigi Porta e Giuliano Santi seguiti come di consueto dalla Fpower di Sostegno; per loro la soddisfazione di un 28°posto assoluto nella penultima prova.