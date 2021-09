Calcio, ecco i risultati di Biellese e Fulgor Valdengo in Eccellenza

Risultati del 4° turno

FR Valdengo vs Stresa 0-3

Accademia Borgomanero vs Oleggio 1-1

Alicese Orizzonti vs Pro Eureka 2-1

Aygreville vs La Pianese 2-1

Biellese vs Borgaro Nobis 2-2

Settimo vs Borgovercelli 4-3

Città di Baveno vs LG Trino 1-1

Venaria Reale vs Verbania 1-1

Classifica

Oleggio 10

Aygreville, Stresa 9

Accademia Borgomanero 8

Biellese, Venaria Reale 7

Settimo, Fulgor Ronco Valdengo, La Pianese 6

La Grange Trino 5

Borgaro Nobis, Città di Baveno, Verbania 4

Alicese Orizzonti Pro Eureka 3

Dufour varallo, Borgovercelli 0