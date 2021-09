Basket: Casale domina il Teens al Forum la Junior vince 70-46

Terza amichevole stagionale tutta in salita per il Teens Basket Biella Zeta Esse Ti: venerdì sera nella prima uscita al Forum la squadra di coach Marco Cardano ha subito la maggior fisicità ed energia della Junior Casale, che si è aggiudicata tutti e quattro i periodi di gioco. 13-17, 11-16, 9-20 e 13-19 i parziali, per un risultato finale che ha visto gli ospiti prevalere nettamente 70-46. Solo nel primo quarto lo Zeta Esse Ti tiene il ritmo degli avversari, poi fatica a costruire gioco, con poca reattività in difesa.

Le assenze non hanno sicuramente agevolato il compito al Teens: out infatti Guelpa, Maffeo e Ndzie.

Proprio in questi giorni intanto la società ‎ha definito il ritorno dell'ala Lorenzo Squizzato, che aveva iniziato la stagione a Vercelli in C Silver ma tornerà nella squadra dove è stato protagonista nelle ultime due stagioni.