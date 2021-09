“I Cinquemila degli Alpini”, buona partecipazione alla corsa non competitiva notturna FOTO

Circa 80 persone ai nastri di partenza della corsa non competitiva notturna “I Cinquemila degli Alpini” organizzata da ANA BIella, sul percorso segnato in via Ferruccio Nazionale e illuminato dai 4 torri fari del Coordinamento della Protezione Civile di Biella.

Il primo a percorrere i 5km della corsa è stato Diego Rossini, seguito da Marco Parodi e Flavio Zoppettini (entrambi da Genova). Per le donne la prima a tagliare il traguardo è stata Silvia Zignini, a seguire Valeria Bruna e l’amica degli alpini Federica Pozzo.

L’alpino biellese arrivato per primo è Simone Borri.

Un centinaio di persone al “Polenta Party” che ha seguito la corsa, con grande soddisfazione da parte di organizzazione e partecipanti.