Roberto Pella: "Forza Italia pienamente in sintonia con percorso tracciato da Presidente Draghi"

Riceviamo e pubblichiamo.

<Forza Italia é pienamente in sintonia rispetto alla proposta di patto economico e sociale, un'alleanza che ha incontrato la disponibilità alla collaborazione e un clima di piena fiducia da parte delle imprese>, commenta il Capogruppo Commissione Bilancio per Forza Italia Roberto Pella. <Per questo - continua - ringrazio il Presidente Bonomi per la Relazione, ricca di spunti e aperture, e per aver organizzato, nuovamente in presenza, questo importante appuntamento per il Paese. Tra poche settimane s'inizierà a discutere di Nadef e Legge di bilancio, gli strumenti concreti in cui questo percorso troverà sbocco, con il sostanziale contributo delle forze parlamentari coinvolte dalla loro approvazione>.