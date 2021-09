Chiorino: "Inaccettabile visite all'ospedale ogni 48 ore"

Riceviamo e pubblichiamo la nota dell'assessore biellese all'Istruzione all'Istruzione e al Lavoro della Regione.

<Il Direttore Sanó si adegui velocemente al contesto del nostro territorio che da sempre lavora ad un ospedale “aperto” per il quale l’umanizzazione delle cure deve essere un punto di forza e di massima attenzione. È umanamente inaccettabile, oltre che contrario alle linee guida regionali, che le visite ai pazienti siano consentite soltanto ogni 48 ore. Oggi le linee guida regionali prevedono che l’accesso sia garantito quotidianamente e la restrizione definita dai protocolli di Asl Bi e’ incomprensibile e irrispettosa delle sofferenze di pazienti e familiari le cui ansie e preoccupazioni debbono essere tenute in adeguata considerazione da chi dirige l’Asl di Biella. Mario Sanó ha il dovere di comprendere e interpretare la realtà nella quale opera. Biella si aspetta un direttore generale che sappia intendere il tradizionale approccio sanitario locale per cui la cura non è solo sanitaria, ma anche “umanizzata”. Intervenga dunque immediatamente per ripristinare un corretto rapporto con i pazienti e i loro congiunti con la diligenza di chi ha il dovere di garantire le migliori cure sanitarie, ma anche di limitare quanto più possibile ansie e sofferenze. Questo è ciò che si aspettano i cittadini biellesi, questo è il mandato che Sanó deve saper interpretare al meglio, recuperando il tradizionale approccio della sanità locale e non stravolgendolo a colpi di burocratiche direttive giuridicamente difensive ma non in linea con l’umanizzazione del trattamento>.