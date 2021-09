Amministrative 2021, Sergio Gusulfino si ricandida a Dorzano

Una sola lista in lizza a Dorzano per le elezioni amministrative del 3-4 ottobre.

E' quella del sindaco Sergio Gusulfino che, in caso di superamento del quorum di legge, sarebbe eletto primi cittadino per il terzo mandato consecutivo (il quinto considerando le due legislature 1997-2001 e 2001-2006).

Sette conferme e tre novità nella lista di Gusulfino. Tra le prime gli attuali consiglieri comunali Cristian Bocca, Gianni Cerchi, Francesco Agnelli, Pier Luigi Merlo. A cui si aggiungono Albero Ferracin, Cinzia Cavaglià e Giuliano Grazian, già candidati con Gusulfino alle scorse elezioni. Le new entry sono Deborah Tedoldi, Eleonora Anzola e Mauro Meconcelli.

Il programma del sindaco Gusulfino è nel segno della continuità, come conferma lo stesso: “In questi cinque anni abbiamo realizzato strade nuove. Altre opere come il marciapiede per il cimitero e la modifica della viabilità sono state appaltate ed iniziate e saranno concluse a fine anno. Altre ancora v non siamo a riusciti ad iniziale per motivi di tempo e vogliamo realizzarle nella prossima legislatura”.

Anche i nuovi progetti sono stati delineati: “In tema di risparmio energetico – spiega Gusulfino - andremo a sostituire i serramenti negli uffici pubblici. Inoltre vogliamo potenziare l'aspetto del sociale e delle attività del tempo libero, valorizzando il nostro centro polivalente, che, soprattutto causa covid, lavora quasi a zero”.