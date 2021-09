Mente Locale fa scuola: delegazione europea in visita al social club di AIMA Biella FOTO

Il progetto europeo “Move your Hands for Dementia” prevede tavoli tecnici e momenti di formazione specifica per gli operatori, ma è soprattutto rivolto ai cittadini ed alla creazione di una rete diffusa e aperta, che coinvolga enti e operatori del territorio, con l’obiettivo di sviluppare competenze di alfabetizzazione sanitaria sulla demenza, favorendo esperienze di inclusione e migliorando concretamente la convivenza con la malattia.

L’iniziativa è coordinata dall’Azienda Sanitaria Locale T03 di Collegno con una serie di partner istituzionali e organizzazioni del terzo settore tra i quali AIMA Biella e ha ricevuto il sostegno dell’Unione Europea attraverso i fondi del programma Erasmus+ per la formazione continua degli adulti. La scelta di includere Mente Locale nel percorso della delegazione è stato un riconoscimento all’unicità dell’esperienza che AIMA Biella sta portando avanti. Un riconoscimento confermato dalle parole di Marcello Galetti, responsabile del Servizio di Innovazione e Sviluppo della Diaconia Valli Valdesi, tra gli ospiti della giornata, che ha sottolineato come il social club Mente Locale sia “un modello e un’ispirazione cui tendere e col quale collaborare”.

La giornata è iniziata con la sessione riservata ai diciassette corsisti e dedicata al miglioramento delle capacità relazionali. In questa parte la dottoressa Tania Tisheva della Foundation Compassion Alzheimer Bulgaria ha presentato un intervento sullo stress generato dallo stigma e dalla solitudine e su come disseminare metodi di apprendimento attivo nella comunità perché i saperi professionali diventino patrimonio condiviso. Il pomeriggio è invece stato riservato alla presentazione del progetto di AIMA Biella per l’integrazione e la prevenzione attiva del decadimento cognitivo di cui Mente Locale è fulcro. Sono intervenuti Franco Ferlisi, presidente di AIMA Biella, volontari a testimoniare la loro esperienza e la dottoressa Stefania Caneparo, psicologa e coordinatrice delle attività di stimolazione cognitiva e terapie non farmacologica di Mente Locale. Gli ospiti hanno avuto l’opportunità di intervistare le persone che frequentano i gruppi di stimolazione cognitiva e sentire direttamente dalla loro voce i vantaggi e i miglioramenti che si possono ottenere attraverso l’allenamento della memoria e delle capacità relazionali.

Il progetto “Move your hands for dementia” ha avuto tra i propri partner, accanto a quelle italiane, organizzazioni di Belgio, Bulgaria, Cipro, Grecia, Slovenia e Spagna.