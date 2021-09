Lana sarda, piemontese e lombarda, convegno all’Unione Industriale di Biella

L’obiettivo è programmare, favorire e incentivare lo sviluppo nei territori rurali, attraverso l’impiego di fondi europei dal titolo: “Tramando s’innova”.

Presentato in Sardegna lo scorso mese di agosto in occasione di “Tessingiu”, Mostra dell’Artigianato Sardo a Samugheo (Oristano), il progetto “Tramando s’innova” approda ora a Biella; una sorta di “educational tour” alla scoperta delle realtà locali. Un filo rosso che, attraverso le buone pratiche, unisce territori accomunati, per quanto distanti, dalle stesse problematiche. Questa volta, l’occasione di incontro è la “V Edizione della Mostra Nazionale dell’Alto Artigianato - Fatti ad Arte”, ospitata a Palazzo La Marmora e a Palazzo Ferrero, nel Polo Culturale Biella Piazzo, con al centro il convegno presso la locale sede dell’Unione degli Industriali. “La formula rimane la stessa - afferma Patrizia Maggia, Presidente Agenzia Lane d’Italia - Il 2 ottobre ci sarà ancora spazio al confronto e alla condivisione in occasione del convegno “100% Lana italiana. Ambiente. Sostenibilità. Economia”. Sarà Patrizia Maggia a introdurre il convegno del 2 ottobre, seguita dai saluti di Michele Colombo, direttore Gal Montagne Biellesi e di Battista Saiu, presidente del Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe”, di Biella. “Un’unione d’intenti tra i diversi attori della filiera – sostiene ancora Maggia - per dar voce a un comparto in forte difficoltà, alla scoperta delle più importanti realtà imprenditoriali del biellese”

L’incontro biellese sarà anche opportunità per presentare manufatti di pregio provenienti dai tre territori dei Gal, all’interno della mostra “Fatti ad Arte”, esposti nella “Sala delle Colonne” di Palazzo La Marmora.