Festa a Chiavazza per i 40 anni di servizio Don Remo, 50 anni di Suor Filomena e 25 anni di sacerdozio di Don Carlo

Due giorni intensi a Chiavazza, quelli di venerdì e di oggi, tra presentazioni e festeggiamenti. Il primo appuntamento è stato venerdì con la presentazione alla presenza di oltre 100 persone di un libro celebrativo dei 50 anni di attività del Carnevale Benefico Chiavazzese. Per l'occasione si è deciso di sviluppare un progetto editoriale e creare un libro per raccogliere immagini, storie e aneddoti ed interviste a tutti i sindaci che sono passati in questi anni.

Questa mattina il programma è proseguito con la Santa Messa per festeggiare i 40 anni di servizio pastorale a Chiavazza del parroco Don Remo Baudrocco, i 50 anni di professione religiosa di Suor Filomena Pasquarelli e 25 anni di sacerdozio di Don Carlo Dezzuto.