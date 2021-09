Arte ed esposizioni enogastronomiche in scena sul “balcone” di Salussola

Domani, domenica 26 settembre si svolgerà a Salussola in piazza Belvedere la prima mostra “Arte del Fare”. L’associazione Onde d’Arte e alcuni produttori enogastronomici locali esporranno sul “balcone” di Salussola dalle 10 alle 18. Nel pomeriggio alle 15.30 ci sarà un concerto di fisarmonica di E. Cinguino. La manifestazione in caso di pioggia verrà rimandata in data da Destinare.