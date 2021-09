Confindustria: Pichetto "serve patto di legislatura su competitività Paese "

Proposte in sintonia con provvedimenti Mise

"Bene Draghi, bene Bonomi. Per aumentare il potenzale di crescita della nostra economia e incoraggiare nuovi investimenti serve un progetto di legislatura sulla competitività dell'Italia". Lo dichiara il viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto.

" La questione numero uno è la liberalizzazione dell'economia italiana e il sostegno alla competitività delle imprese, strumenti fondamentali per aumentare il potenziale di crescita del paese", precisa Pichetto. " Le parole del Premier Draghi, assieme al monito di Bonomi, sono in sintonia con i provvedimenti del Ministero dello Sviluppo economico. L'urgenza e' concentrare le energie sulla priorità più stringente del nostro Paese e cioè la competitività del sistema produttivo italiano: e' il momento che tutte le forze politiche accettino una discussione sul tema ed abbiano una visione comune per una nuova strategia di politica industriale più moderna e innovativa".