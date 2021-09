Scoperti dai Carabinieri gli autori di due furti in danno di donne anziane

I militari hanno dovuto ricostruire pazientemente gli episodi partendo dai racconti delle pensionate per riuscire ad individuare gli autori dei furti commessi nello scorso mese di luglio con le medesime modalità a Quaregna Cerreto e Biella. In ambedue i casi le ottantenni, entrambe avvicinate da uno dei malfattori nel parcheggio di un supermercato nel momento in cui riponevano la spesa nel baule dell’auto, sono state indotte in confusione utilizzando la particolare “tecnica delle monetine”, consistente nel distrarre la vittima chiedendole di aiutarlo a raccogliere delle monetine, lasciate cadere intenzionalmente a terra dallo stesso soggetto. il complice, appostato poco distante, approfitta dell’attimo di disattenzione dell’occasionale vittima, per impossessarsi repentinamente della borsetta lasciata momentaneamente incustodita all’interno del veicolo. Raccolte le prime frammentarie indicazioni, gli investigatori hanno ascoltato i testimoni e visionato i filmati degli impianti di videosorveglianza presenti nei luoghi del reato sino a riuscire a risalire all’identità degli autori, due venticinquenni residenti nel torinese, già noti ai militari. Dal Comando di via Marconi è partito un rapporto alla Procura della Repubblica di Biella.