Gattino incastrato in un tombino a Biella, ore di ansia per la proprietaria

Aggiornamento delle 11,30:

Per rispondere ad altre chiamate di interventi i Vigili del Fuoco sono dovuti venire via dal tombino di via Trento dove si è nascosto il gattino, ma prima di farlo hanno realizzato una passerella per permettergli di uscire in tutta sicurezza. <Era da tutta la notte che miagolava - racconta uno degli uomini intervenuti - poi si è spaventato quando la macchina dove si era nascosto ha acceso il motore e si è infilato nel tombino. Per motivi di sicurezza non potevamo lasciarlo aperto, quindi gli abbiamo lasciato uno spazio per uscire dal buco della raccolta delle acque, messo una gattaiola con del cibo per attirarlo e dovrebbe uscire>. All'uscita dal tombino il micetto troverà la proprietaria.

A chiamare i Vigili del Fuoco era stata questa mattina la padrona del gattino che non si sa come si sia infilato in un tombino in via Trento, a Biella. Lo ha sentito miagolare e non riuscendo a farlo uscire si è rivolta agli uomini del comando di via Santa Barbara. La squadra intervenuta per diverse ore è rimasta con il tombino aperto cercando di fare uscire il gattino.