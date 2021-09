Casapinta: Cacciatori troppo vicini alle case

I residenti allarmati dagli spari troppo vicini alle case, a Casapinta, hanno chiamato le forze dell'ordine ma all'arrivo dei Carabinieri i cacciatori erano già nella fitta boscaglia. Non è la prima volta che nei paesi del biellese manchi da parte di alcuni cacciatori il rispetto delle elementari norme a cui devono adeguarsi, come le distanze, per la sicurezza dei cittadini, comportamento che non fa bene nemmeno a chi pratica questa attività rispettando le norme.