Biella: Entrano in negozio afferrano prodotti e fuggono senza pagare

Un gruppo di ragazzi e ragazze ha fatto man bassa in un negozio di via Macallè sottraendo profumi ed altri prodotti per poi fuggire senza pagare. All'arrivo dei Carabinieri soltanto un giovane della banda è stato rintracciato, un cittadino moldavo residente a Torino, mentre le 3 ragazze che erano con lui si erano dileguate probabilmente in auto. Sono in corso accertamenti sulle identità di tutte le persone coinvolte per procedere ai deferimenti del caso.