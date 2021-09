3 attacchi in pochi giorni, chi è stato? Parla il veterinario Servente: “Temo siano lupi o ibridi, troppo vicini a case”

Tre attacchi compiuti a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro tra i territori di Pettinengo (leggi qui) e Bioglio (leggi qui). E molti cominciano a domandarsi quale animale possa aver ucciso, nell'ordine, quattro agnelli, fatto scomparire un caprino e ferito seriamente tre asini e una mucca di notevoli dimensioni.

“Dopo l'aggressione di sabato, avvenuta nella zona della Rovella, a Bioglio, sono stato contattato dall'allevatore, proprietario degli asini e del bovino, ed era visibilmente preoccupato da quanto accaduto – spiega ai taccuini di Newsbiella il veterinario Filippo Servente, professionista che agisce tra i comuni di Bioglio, Callabiana, Pettinengo e Ternengo – Ho visitato questi animali, attaccati a 20 metri dall'abitazione e fortunatamente ancora sopravvissuti, che mostravano segni lacero contusi in varie parti del corpo. Le modalità di questa aggressione non sono isolate ma potrebbero ricollergarsi ad altre avvenute nell'ultimo periodo. È molto difficile che un elemento isolato possa aggredire animali grandi come una mucca di diversi quintali. È più facile che sia opera un gruppo di predatori”.

E il pensiero vola subito al caso di Ternengo (leggi qui), dove lo scorso 12 agosto sono stati uccisi tre caprini e quattro ovini. Alla fine i rilievi hanno accertato che si è trattato di lupi. “Qui, le prede e i corpi senza vita erano ammassate in un angolo – sottolinea Servente – Questo fa pensare che i predatori siano più di uno”.

Lupi o cani cecoslovacchi? “ Le modalità della predazione mi fanno pensare che possa trattarsi di un lupo, o al massimo di un incrocio ibrido tra cani e lupi, escludendo la possibilità dei cani cecoslovacchi – afferma Servente – Personalmente ho una supposizione, non basata su elementi scientifici ma da un ragionamento: gli autori di questi attacchi si avvicinano troppo ai centri abitati e non hanno paura dell'uomo. Sono diversi gli episodi a cui ho assistito per lavoro e, a supporto di queste parole, cito un fatto avvenuto questa primavera a San Francesco di Pettinengo dove, a pochi passi da un'abitazione, un animale simile a questi si stava cibando di una pecora. Uno spettacolo, ben visibile dalla finestra sul giardino, che mi è stato raccontato da un allevatore della zona. La mia conclusione è che ci troviamo di fronte a dei lupi, come hanno stabilito i rilievi dei colleghi dell'ASL Biella, o al massimo ad alcuni esemplari ibridi, nati dall'incrocio tra lupi e cani. Ricordo che 5 anni fa, nei boschi di Camandona e Callabiana, si aggirava un lupo solitario, non di bell'aspetto. Potrebbe essersi riprodotto dando vita a questi esemplari che ora bazzicano in queste zone”.

Ora il timore di alcuni residenti è la salvaguardia e l'incolumità dei propri animali da allevamento e compagnia. “Penso che il problema, qualunque sia il predatore responsabile, non vada sottovalutato e debba essere affrontato nelle opportune sedi – conclude Servente - Certo se continua questa razzia nessuno potrà più permettersi di possedere animali”.