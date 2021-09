L'obiettivo è aiutare i bambini delle elementari e delle medie due ore a settimana a svolgere i compiti. Per questo motivo, la Parrocchia La Speranza di Cossato cerca persone che siano disponibili per partecipare al progetto che dovrebbe svolgersi dal lunedì al venerdì in due torni dalle 15 alle 17, oppure dalle 17 alle 19.

Chi offrirà la propria partecipazione potrà ottenere il certificato per crediti scolastici.