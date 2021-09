Candelo, la minoranza "Sempre più forti i battibecchi tra consiglieri di maggioranza, a quando il divorzio?"

Durante il Consiglio Comunale di Candelo del 23 settembre tutti i Gruppi Consiliari si sono congratulati con Arrigo Tomelleri e Michelle Peruffo, presenti in sala, gestori del Cinema Verdi a cui è stata recentemente conferita alla Biennale di Venezia un’onorificenza intitolata a Paolo Lizzani per i loro 40 anni di attività, per l’impegno in periodo Covid e la coraggiosa ripartenza.

Orbene, sappiano i Candelesi, ad esempio, che sale oltre quota € 12.000,00 il costo per spese legali pagato da questa Amministrazione per resistere davanti al TAR alla richiesta di proprietario - e ora della acquirente - delle due oramai famose cantine del Ricetto strappate al privato perché pagate troppo poco. L’esito della causa non è affatto scontato.

E ancora: "Ci siamo irrigiditi nel sapere che il “buco” di circa € 24.000,00 lasciato duna società oggi in liquidazione, in merito alla gestione della quale avevamo sollevato dubbi già nel 2019, pur dedotto che venga il capitale sociale, dovrà essere ripianato dal Comune, quindi da noi Candelesi.

Abbiamo votato contro la spesa di € 50.000,00 circa che il Sindaco vuol fare per “distribuire meglio” gli uffici dentro al Comune, per “dare privacy soprattutto all’ufficio cultura, altrimenti disturbato il personale dal passaggio di persone in corridoio”. Folle a priori, questa spesa lo è ancor più nel vigente stato di emergenza sanitaria, che raccomanda di impiegare il denaro disponibile per tematiche ben più di interesse pubblico".

Ai punti successivi la nostra mozione che chiedeva al Sindaco di impegnarsi in tempi certi e brevi per la sicurezza di alcune strade di Candelo, ricordandogli la provocatoria offerta dei residenti di via Arbo di auto-finanziare dissuasori di velocità nella forma di dossi o bande rumorose o quant’altro utile. Mozione ovviamente bocciata che in realtà ha raggiunto l’obbiettivo a cui miravamo, difatti è stata calendarizzata per i primi giorni di ottobre una riunione della apposita Commissione dove discuteremo in concreto di possibili e sollecite soluzioni.

Altra nostra mozione presentata in agosto chiedeva interventi a favore delle associazioni Candelesi e oggi abbiamo appreso che sono in corso grazie a fondi statali vincolati a tale scopo. Infine abbiamo discusso la nostra interpellanza in ordine all’affidamento del laghetto di pesca: ad oggi, nonostante mesi di degrado, non è ancora stato fatto ancora nulla, il bando di gara difatti non è stato emesso, ma vi sarebbero almeno cinque persone interessate. Abbiamo chiesto che tra i requisiti vi sia l’avere competenza ed esperienza specifica in materia di gestione di attività analoghe".