Forti piogge estive, Biella cerca chi vuole occuparsi della manutenzione delle aree verdi danneggiate

I danni causati delle piogge torrenziali che hanno devastato il territorio in alcuni punti questa estate, in alcuni casi molto importanti come tetti divelti e allagamento di edifici che nel caso del Liceo Sella ha per esempio imposto il trasloco delle classi, hanno interessato anche il territorio del Comune di Biella. Per questo motivo, l'amministrazione ha pubblicato una lettera di invito per cercare ditte che si occupino di interventi manutentivi “conseguenti alle avverse condizioni meteo estate 2021” da effettuare nell’ambito di aree a verde pubblico e percorsi sentieristici, danneggiati a seguito dei ripetuti eventi meteorologici avversi accaduti nel territorio biellese da giugno ad agosto 2021”.

Nel dettaglio, il Comune di Biella intende affidare il servizio manutenzione con particolare riferimento <ad abbattimento di alberi secchi in piedi ovvero in condizioni di stabilità critiche, effettuazione di analisi di stabilità, depezzamento ed accatastamento di alberi lungo rete sentieristica urbana (località Gorgomoro, Rio Bolume, Rio Bellone) con accessibilità carrabile condizionata, asportazione alberi e ceppaie in alveo e sponde torrenti in ambito urbano, potature di contenimento, alleggerimento e rimonda del secco su chiome compromesse da lesioni, rimozione e smaltimento di residui verdi (tronchi depezzati e ramaglie)>.

Le aree indicate dall'amministrazione che necessitano di interventi sono il parco Bellone, il sentiero Oropa località Gorgomoro, il Cimitero Chiavazza, Parco Kennedy, il Giardino pubblico Alpini d’Italia, via Ivrea, l'area verde fronte sede Provincia, il giardino del tribunale, viale Matteotti, Piazza Colonnetti, il giardino della Rimembranza Piazza Don Gatto, via Corridoni, via Graglia, Piazza Curiel e via Paietta.