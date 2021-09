Biella, 40 anni fa la Medaglia a Valor Militare per Resistenza. Chiorino: “Siamo memoria attiva di libertà, giustizia e fratellanza”

Il prossimo 4 ottobre saranno trascorsi 40 anni dalla memorabile giornata in cui il Presidente della Repubblica Sandro Pertini decorò la città di Biella (e l’intero Biellese) con la Medaglia al Valor Militare per la Resistenza. “Il perdurare della pandemia ci preclude la possibilità di festeggiare questa ricorrenza come avremmo voluto – commenta il presidente dell’ANPI Biella Gianni Chiorino – ma il Comitato Provinciale Biellese ha ritenuto che fosse un onore ed un dovere celebrare questo anniversario, celebrando i morti e i vivi che hanno meritato questo importante riconoscimento al nostro territorio”.

Per Chiorino “il nazi-fascismo rialza la testa con i suoi odiosi simboli in molti modi nel nostro paese e noi, testimoni dei Testimoni, abbiamo l’obbligo di impegnarci per fare memoria attiva dei principi di libertà, giustizia e fratellanza che sono alla base dell’Antifascismo e della Lotta di Liberazione, compendiati nella nostra Costituzione. L’incipit della motivazione del conferimento della Medaglia recita ‘Per le genti del Biellese, ribelli da sempre al servaggio e all’ingiustizia, dalle gloriose tradizioni risorgimentali, prime nelle grandi lotte sociali, la Resistenza fu spontanea riaffermazione di attaccamento alla libertà e insopprimibili diritti dell’Uomo’ “.

Pertanto verrà promosso un incontro nello spazio antistante Villa Schneider al quale la cittadinanza è invitata a partecipare. L’appuntamento è previsto per sabato 2 ottobre, dalle 17 alle 19.30. Saranno posizionati due gazebo per l’esposizione di libri e documenti e verranno illustrate le motivazioni che hanno portato al conferimento della Medaglia d’Oro condividendo letture, interventi e canti partigiani. In conclusione il saluto, con intervento, del presidente Chiorino nel rispetto delle normative vigenti anti-Covid.