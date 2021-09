Ad occuparsi della conduzione, della vigilanza e della manutenzione ordinaria dell'ex funicolare sarà una ditta locale

Si è chiusa nelle scorse settimane la consultazione di mercato pubblicata dal Comune di Biella per cercare una ditta per la conduzione, la vigilanza e la manutenzione ordinaria dell'ex funicolare. E a rispondere sono state più ditte, locali comprese, tra le quali Dama Ascensori che si è aggiudicata l'appalto.

La durata del contratto è di un anno dall'affidamento. Dietro alla consultazioneda parte dell'amministrazione c'è la scadenza della gestione affidata fino a oggi in proroga alla Maspero, l'azienda costruttrice dell'impianto.

Il Comune è intanto però ancora in attesa del collaudo amministrativo che chiuderebbe definitivamente il cantiere aperto nel 2017, che resta comunque in capo all'azienda costruttrice, la Maspero. Tra le questioni ancora in sospeso per ottenere il certificato c'è quella dell'inquinamento acustico.