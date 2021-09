Pettinengo: consegnati i diplomi di merito del concorso “Modello Andrea Camilleri per giovani scrittori”

Ennesima grande soddisfazione per gli studenti della scuola secondaria di primo grado di Pettinengo e per tutto l'Istituto comprensivo Valdilana – Pettinengo.

Nella mattina di venerdì 24 settembre, il dirigente scolastico dell'Istituto, Riccardo Ongaretto ha presenziato alla cerimonia di consegna dei diplomi per due allieve.

Durante l'anno scolastico 2020-2021, l'Istituto biellese aveva partecipato alla prima edizione del concorso Letterario Nazionale “Modello Andrea Camilleri per giovani scrittori”, organizzato dall'Istituto Comprensivo di Varallo Pombia.

Gli studenti si sono cimentati nella scrittura di un racconto breve a tema libero, utilizzando termini dialettali.

A causa della pandemia, a giugno erano state organizzate le premiazioni, ma solo in modalità online attraverso il canale YouTube dell'Istituto novarese, dove in diretta erano stati nominati i vincitori e i primi quindici finalisti, per cui le allieve pettinenghesi non avevano ancora ricevuto l'attestato.

Ieri con grande orgoglio il dirigente ha consegnato gli attestati, il primo all'alunna Alice Battagin, la quale si è aggiudicata il nono posto tra i racconti inviati da tutta la penisola, mentre a Miriam Mazzia Piciot è stato consegnato il diploma di partecipazione.

Durante la breve cerimonia, svoltasi nell'atrio della scuola, è stato letto il tema finalista dal titolo: “Girometa del mio cuor” in cui viene ricordata la compianta Giovanna Fontana, fondatrice dell'associazione Piccola Fata, un luogo in cui si insegna non solo il ricamo ma in cui si tengono vive le tradizioni piemontesi attraverso laboratori manuali accattivanti.

E' stato un momento molto commovente e gli studenti hanno espresso il desiderio di condividere i loro ricordi, una volta conclusa la cerimonia.

In quest'occasione è stato mostrato ai compagni anche il logo realizzato dall'allieva Alice Fortolan che ha partecipato al Concorso “Terre della Lana”, classificandosi sesta e che sarà premiata nella mattinata di domenica 26 settembre a Biella.