Su Nuraghe Calcio Biella vince 5-2 contro SB Team

Si è concluso con il promettente risultato di 5-2 in favore di “Su Nuraghe Calcio Biella” il primo incontro di allenamento contro “SB Team”, squadra atleticamente forte, allenata da Alessio Munerati e diretta dal giocatore Luca Gozzi. Con l’autunno alle porte, la ripresa dell’attività sportiva è segnata dal succedersi di incontri organizzativi.

Nei giorni scorsi, a Verrone, presso il Circolo Sportivo Ricreativo Lancia si è tenuta un’assemblea preparatoria indetta da A.S.C. (Attività Sportive Confederate) di Biella, per illustrare le iniziative in cantiere in vista dei campionati 2021-2022. Alla presenza di un pubblico interessato, composto da dirigenti e atleti delle compagini che lotteranno per i titoli provinciali, il presidente Pino Lopez ha illustrato le modalità di adesione e dello svolgersi delle gare nel rispetto delle restrizioni governative attualmente in essere. Particolari parole di attenzione, il presidente dell’Ente di promozione sportiva riconosciuto e patrocinato dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), le ha dedicate ai valori di uno “sport per tutti” come palestra sociale, luogo di incontro della vasta componente giovanile biellese: palestra del corpo e dell’anima, rivolgendosi alla platea di dirigenti e di atleti delle compagini amatoriali biellesi di calcio a 5, a 7 e a 11, al nastro di partenza per la conquista dei titoli provinciali.

Obiettivi condivisi che vedono gli spazi sportivi rifiorire nei colori delle divise dei ragazzi. Nel rispetto delle disposizioni sanitarie emanate dal governo, scenderà nuovamente in campo “Su Nuraghe Calcio Biella”, formazione coordinata e diretta da Roberto Geromel e Gaspare Carmona. I ragazzi con le insegne della Sardegna sul cuore disputeranno la seconda partita amichevole contro i “Giullari di Corte”, squadra di grande levatura sportiva che, nelle passate edizioni, ha dominato le classifiche del campionato. Appuntamento lunedì 27 settembre prossimo, alle ore 21:00, a Biella, in via Fratelli Nello e Carlo Rosselli, presso il Centro sportivo San Biagio.