Si gioca gratis con Teens Basket Biella e Raspino Minibasket School

Minibasket gratuito per tutti i bambini e ragazzi biellesi a iniziare da oggi 24 (primo appuntamento al pala Pajetta di Biella). Si tratta di un'iniziativa promossa da Teens Basket Biella e Raspino Minibasket School con lo slogan "Progetto minibasket per tutti, giochiamo per il futuro".

Quattro per ora le location che accoglieranno bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni: a Biella la palestra Massimo Rivetti e il pala Pajetta, a Cossato la palestra Da Vinci e il pala Aguggia. I primi corsi inizieranno oggi al Pajetta e domani alla Rivetti, mentre lunedì toccherà a Cossato.

Spiega Luciano D'Agostino, presidente del Teens e istruttore nazionale di minibasket: «Ripartiamo con grande entusiasmo, convinti più che mai che la pratica sportiva sia fondamentale per aiutare i bambini e ragazzi nel loro percorso di crescita e nel ritorno alla normalità dopo un anno e mezzo complicato. Abbiamo sentito molto la mancanza dei nostri piccoli atleti: ora siamo felicissimi di poterli di nuovo vedere all'opera. Le nostre attività saranno completamente gratuite e chi parteciperà riceverà in omaggio una maglietta».

Il progetto è condiviso da "Siviero Davide & C. s.a.s.", main sponsor del minibasket Teens. "Un partner di prestigio" aggiunge D'Agostino "che ci permette di offrire senza alcun costo un servizio di qualità, grazie alla professionalità dei nostri istruttori mini basket, in un periodo in cui è fondamentale che tutti abbiano la possibilità di praticare un'attività sportiva. A breve partiranno altri corsi, che si svolgeranno a Tollegno, Pralungo, Valdengo e Pettinengo.

Questi gli orari e i giorni dell'attività promozionale minibasket di Teens Basket Biella e Raspino Minibasket School.

Biella, pala Pajetta: venerdì (da oggi) dalle 15 alle 16 (11-13 anni), 16/17 (5-10 anni).

Palestra Rivetti: sabato (dal domani) dalle 14.30 alle 15.30 (5-7 anni), dalle 15.30 alle 16.30 (8-11 anni).

Cossato. Palestra Aguggia: lunedì (dal 27 settembre) dalle ‎17 alle 18 (8/10 anni), dalle 18 alle 19 (11-13 anni).

Palestra comunale Leonardo Da Vinci: mercoledì (dal 29 settembre) dalle 17 alle 18 (5/7 anni), 18/19 (8/10 anni),19/20 (11-13 anni).

Giovedì (dal 30 settembre) dalle 17 alle 18 (5-7 anni)‎, dalle 18 alle 19 (8-10 anni). ‎

Per informazioni e prenotazioni contattare il 335 5879707. Sulla base dei protocolli di prevenzione Covid, in palestra saranno ammessi numeri contingentati, previa compilazione di un'autocertificazione settimanale.