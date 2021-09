Pietro Micca, Valentina Pelliciari al suo esordio fra le allieve Gold

Nella giornata di domenica 19 settembre si è svolta la prima prova del Campionato Regionale Gold allieve e la Pietro Micca è stata presente con Valentina Pelliciari.

Valentina, classe 2011, al suo esordio in questa categoria, reagisce molto bene e si fa notare con il suo nuovo programma a tre attrezzi. Gli esercizi che presenta Valentina le sono cuciti perfettamente addosso, corpo libero, cerchio e fune, tutti e tre con una colonna sonora che permette a Valentina di esprimere al meglio una delle sue più grandi qualità: l’espressività.

Tre esecuzioni buone per la piccola ginnasta che, nonostante la crescente difficoltà del suo programma, affronta con grande determinazione questa pedana di alto livello, mantenendo una buona qualità del lavoro e reagendo bene ad alcuni errori che sporcano leggermente la sua performance. Nonostante ciò, Valentina gestisce la tensione con l’esperienza di una veterana e conclude la gara al meglio con l’esercizio alla fune.

“Dopo un’estate di lavoro intenso, Valentina ha affrontato questa gara con grande concentrazione. Infatti non solo le sue esecuzioni sono migliorate verso la fine della gara, ma i punteggi ricevuti dal corpo giudicante le hanno permesso di occupare un’ottima posizione ai piedi del podio. Posizione di cui Valentina e noi tecniche siamo assolutamente entusiaste” il commento della direttrice tecnica Marta Nicolo, che insieme alle allenatrici Irina Liovina e Elisabetta Rosso si dichiarano molto soddisfatte; conclude infatti la sua gara in quinta posizione, regalando a tutti grandi emozioni. Complimenti a Valentina, che rivedremo impegnata per la seconda prova di gara fra qualche settimana.