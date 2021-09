Lucchetta e Graziani a Biella: storie di vita, storie di sport

Un fine settimana dedicato allo sport non poteva iniziare meglio con una chiacchierata con due campioni del mondo, Lucchetta e Graziani. Sport diversi ma di squadra quelli che hanno frequentato i due campioni ma ancora di più uomini personaggio e di copertina che hanno sfruttato la loro seconda giovinezza destreggiandosi, da par loro, come consumati opinion e uomini immagine.

Il contesto dello storytelling sportivo annunciato e già rodato nel salotto di Biella per una sera si trasferisce nel Palapajetta, con un parquet che ospita quasi duecento persone in attesa di ascoltare le performance dei due ex atleti. La serata però si presta anche ad altre attività, tra un inizio sotto l’egida dello spettacolo, al ricevimento della delegazione deputata a concedere la patente di città sportiva italiana nel 2023 e una chiara promozione dei prodotti del territorio. Con un crescendo rossiniano si arriva al dinamico duo che stupisce per la capacità di reggere la scena, di raccontare massime e filosofie sportive senza mai annoiare e interpretando da par loro il ruolo di uomini spettacolo; il conduttore diventa quasi un optional tanto sono bravi i due campioni.

Lucchetta e Graziani si canzonano senza mai oltrepassare le righe, narrano anche pezzi della loro vita con il sottofondo dello sport come metafora della vita; aneddoti e curiosità la fanno da padrone, ma sono storie di vita vissuta non esasperate, non urlate, piacevoli. Il tempo passa in un baleno e la magia finisce forse troppo presto. Il format del racconto piace, ti fa sentire il campione vicino e forse qui sta la bellezza di serate come queste, in cui uscire e ascoltare la voce di Lucchetta e Graziani è musica rilassante.