Graziani e Lucchetta in visita a Ponderano, omaggio al CT Campione del Mondo Vittorio Pozzo (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Lo sport è protagonista a Ponderano. Nella giornata di ieri, 24 settembre, i campioni del mondo Francesco Graziani e Andrea Lucchetta si sono recati in visita al centro sportivo del paese. La coppia di sportivi è stata accolta dal vicesindaco Roberto Barbera e dal presidente del Ponderano Calcio Ermanno Rosso.

In seguito, dopo i selfie e gli autografi di rito, Graziani e Lucchetta hanno visitato il Museo dedicato a Vittorio Pozzo, con il presidente Marco Gardiolo, e la sede degli Alpini per prendere visione del cappello del CT. Emozionante la sosta al cimitero locale per un sentito omaggio al Commissario Tecnico, unico allenatore vincitore di due edizioni del campionato del mondo (1934 e 1938).